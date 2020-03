Socorro Neri tira desconto de 0,20 centavos e usuários de transporte coletivo irão pagar R$ 4

Mesmo diante do momento que o Brasil e o mundo enfrentam devido ao novo Coronavírus (Covid-19). A prefeita Socorro Neri, sancionou na última sexta-feira, 21, o Decreto de Nº 201, que retira o desconto de 5% da tarifa da passagem de ônibus de quem usa bilhetagem eletrônica.

Com o desconto, quem usava bilhete eletrônico pagava R$ 3,80. A mudança foi aprovada pelo Conselho Tarifário de Rio Branco durante reunião no último dia 16 de março. A partir desta quinta-feira, 26, o valor passa a ser R$ 4 para os usuários do transporte coletivo da capital.

Apesar da retirada do desconto, foi mantido o benefício que garante a tarifa de ônibus a R$ 1 aos cerca de 25 mil estudantes que usam o transporte público coletivo na capital acreana.

“Com a medida do Conselho, o valor da tarifa para usuários-estudantes passa a ser R$ 2,00. Mas, mediante esforço administrativo, a subvenção custeada pelo município sobe de R$ 0,90 para R$ 1,00 após o fim do desconto de 5% e, portanto, segue sendo praticado o valor de R$ 1,00 aos estudantes da capital acreana”, informou em nota.