Senadora Mailza propõe usar dinheiro do fundo eleitoral para combate ao coronavírus

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 23, para se manifestar a favor da doação do fundo eleitoral para combater o novo coronavírus e também do adiamento das eleições de 2020.

De acordo com Mailza, é preciso buscar soluções para combater a pandemia “Amigos, a prioridade agora é a saúde de todos os brasileiros, por isso defendo a doação do fundo eleitoral para combater o coronavírus no país. O momento agora não é de pensar em eleições, e sim, de isolamento e buscar soluções para enfrentarmos essa pandemia”, destacou em suas redes sociais.

A parlamentar tem sido muito atuante para diminuir os impactos dessa crise mundial no estado do Acre.

Na semana passada, Mailza solicitou ao governo federal e teve o pedido atendido para fechamento das fronteiras do Acre com os países fronteiriços, Peru e Bolívia para diminuir o contágio do vírus e também votou sim, na primeira votação virtual da história do Senado, que colocou o país em estado de calamidade pública e solicitou ao Ministério da Saúde envio imediato para o Acre testes rápidos para diagnosticar o COVID-19.

A senadora também solicitou a prorrogação do Seguro Defeso para os pescadores no Acre.

Nesta terça-feira, 24, na segunda votação virtual (via internet) da história, a senadora vai analisar Medida Provisória 899/2019, que permite que a União renegocie dívidas com devedores. A sessão está marcada para começar às 16h.