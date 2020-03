Quatro prefeitos do Acre recebem selo de gestores de excelência

De acordo com a edição de março do Serviço Auxiliar de Informações de Transferências Voluntárias – CAUC do Tesouro Nacional, os prefeitos de Rio Branco, Rodrigues Alves e Mâncio Lima e Manuel Urbano se encaixam no perfil de Gestores de Excelência, título atribuído administradores que estão em dia, nos requisitos exigidos.

O boletim informativo do CAUC demonstra que Socorro Neri (PSB), Sebastião Correia (MDB), Isaac Lima (PT) e Tanizo Sá (MDB), vão encerrar seus mandatos com chave de ouro estando totalmente legalizados nos cadastros de adimplência dos sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal o que os habilita a terem acesso à recursos da União, recursos federais, voluntários, convênios e fundos.

O secretário de Planejamento da prefeitura de Rodrigues Alves, Jadson Moura, ressalta o esforço da gestão para manter a prefeitura inadimplente e apta a receber recursos.

“Não adianta ir à Brasília conseguir os recursos se não puder recebê-los e o prefeito Sebastião Correia nos cobra todos os dias sobre esta adimplência. Essa edição confirma que nosso esforço nesse sentido faz a diferença”, destaca o secretário.