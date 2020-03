Prefeitura lacra parquinhos e quadras esportivas em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está lacrando espaços de encontros coletivos, como parquinhos, praças e quadras esportivas devido ao risco de contaminação da Covid-19.

O trabalho começou semana passada e já foram fechados ao uso público os seguintes espaços: quadra de areia no Manoel Julião, quadra de grama sintética do Residencial Iolanda, quadra de grama sintética do Tangará, quadra de grama sintética do Tucumã, Complexo Esportivo do Universitário: Ginásio Coberto, quadra de grama sintética, quadra de areia, playground), quadra poliesportiva coberta do Jarbas Passarinho, quadra de grama sintética do Xavier Maia, quadra de Areia do Xavier Maia, quadra de grama sintética do Defesa Civil e quadra de grama sintética do Raimundo Melo.

Rio Branco está sob emergência em saúde.