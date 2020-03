PF prende mulher com cocaína no Aeroporto de Cruzeiro do Sul

Na madrugada de segunda-feira, 23, a Polícia Federal prendeu em flagrante no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, uma mulher que tentava embarcar no voo com mais de 3 quilos de cocaína solidificada presa ao corpo. Segundo ela a droga seria levada para Natal, no Rio Grande do Norte.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e depois levada para o Complexo Penitenciário Manoel Neri. A pena pode variar entre 5 a 15 anos de reclusão.

No último dia 17 também no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, a Polícia Federal prendeu em flagrante um casal com seis quilos de pasta base de cocaína que seria levada para Belém, no Pará.