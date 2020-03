Nicolau espera apoio do Senado para implantar sessão virtual

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Junior, anunciou que atuará pela implementação da sessão virtual na Aleac por causa da pandemia. Júnior está obtendo a colaboração do Senado Federal para uso do aplicativo de sessão virtual.

Ele passou alguns informes sobre a situação legislativa no Brasil Das 27 assembleias estaduais, 13 estão fechadas e outras estão com ações restritivas, segundo Junior. O Acre está entre as que estão fechadas.

“O remédio que temos é ficar isolados”, disse. Ele disse que os deputados estão debatendo o remanejamento de cerca de R$ 22 milhões em emendas para o combate ao coronavírus no Estado do Acre.

(JAC)