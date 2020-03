Mais de 1,9 mil idosos e servidores vacinados no 1º dia de campanha contra gripe

Nesta segunda-feira (23), primeiro dia da campanha de vacinação contra a Influenza mais de 1,9 mil pessoas, entre idosos e profissionais da saúde, foram imunizados.

Pelo menos 1.430 vacinas foram aplicadas no modelo “sem sair do carro” e 500 no domicílio do idoso.

A campanha continua nesta terça-feira (24) partir das 8h, no pátio do antigo Detran, em frente ao 7° BEC e nas residências. As famílias podem também de ligar para o número 3224.4269 para cadastrar os idosos que não podem sair de casa, para tomar a vacina.