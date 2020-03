Jenilson diz que servidores da saúde são heróis e faz moção de aplauso aos profissionais

O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC e médico infectologista, vai homenagear os profissionais de saúde do Acre com uma moção de aplausos pelo trabalho incansável no combate à pandemia causada pelo Covid-19. Além da homenagem aos trabalhadores, o parlamentar também solicitou ao governo estadual que pague insalubridade aos funcionários pela dedicação e por estarem arriscando a própria saúde em prol dos demais.

Jenilson Leite também se colocou à disposição do Estado para prestar assistência às vítimas do coronavírus. O deputado destaca que enquanto a população fica em casa, como é orientado pela OMS, os profissionais da saúde estão enfrentando a crise, estão na linha de frente, arriscando suas vidas e tentando combater de forma incansável a propagação do vírus e garantir a cura dos pacientes já infectados.

“Eles merecem toda a nossa gratidão. Esses profissionais merecem todo o mérito, pois colocam em risco sua saúde para garantir a saúde dos demais, são os verdadeiros heróis, aplicando diariamente força, conhecimento e empatia para salvar vidas nas unidades de saúde. Por isso, conto com a ajuda dos meus pares para aprovação dessa moção”, justifica o parlamentar.