Homem morre após tomar cloroquina vendida em petshop

Um casal americano do Arizona, após ver na TV o pronunciamento do presidente Donald Trump no qual ele falou que o medicamento hidroxicloroquina demonstrou eficácia no tratamento da COVID-19 causada pelo novo coronavírus, correram para tomar a substância.

Eles acabaram ingerindo o fosfato de cloroquina utilizado em aquários, que é formulado de maneira totalmente diferente daquele empregado para medicamentos e que não deve ser tomado em hipótese nenhuma.

Em apenas 30 minutos os dois começam a sentir os efeitos da intoxicação, causada pela substância no organismo, e deram entrada em estado grave no hospital Banner Health em Phoenix, no Arizona.

O homem, com cerca de 60 anos, morreu na sala de emergência e sua esposa está internada em estado grave. O hospital publicou um comunicado alertando “Dada a incerteza em torno da Covid-19, entendemos que as pessoas estão tentando encontrar novas maneiras de prevenir ou tratar esse vírus, mas a automedicação não é a maneira de fazer isso”.

Informações de O GLOBO.