Em meio à guerra ao corona vírus, o Covid-19, os partidos travam outra guerra nos bastidores, que terá seu desfecho nas eleições de outubro. A sugestão do ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta, de prorrogar as eleições municipais foi rechaçada pela Câmara Federal. Teremos eleições, sim! Não só na capital, mas no interior a movimentação é intensa. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Brasiléia, por exemplo, a temperatura está alta. Em ponto de ebulição.

Nas últimas horas o Progressista tem se movimentado para ter um candidato a prefeito em Rio Branco. Quer ser protagonista e não coadjuvante. Sugeri na coluna por várias vezes que o nome do ex-prefeito Tião Bocalom era o ideal para entrar no jogo. Entra e entra bem. O PT, desprezado e humilhado pelo PSB, terá muita dificuldade no 1º turno, mas no 2º será a cereja do bolo. Os votos que tem pode decidir a favor ou contra. Não será surpresa o PT (e o PC do B) se juntarem ou liberarem seus filiados para apoiar um candidato contrário ao do PSB. É a chamada volta do cipó de aroeira.

A pergunta agora é: quem irá para o 2º turno: Minoru, Tião Bocalom, Roberto Duarte, Socorro Neri ou os demais pretendentes? A outra pergunta é: Como fica o governo nesse processo eleitoral, já que os cargos em comissão são ocupados por todos os partidos que serão adversários? A guerra eleitoral continua, mas fique em casa. É melhor não ser candidato do que contrair o corona.

“A ação política é cruel; baseia-se numa competição animal, é preciso derrotar, esmagar, matar, aniquilar o inimigo”. (Otto Lara Resende)

. Acompanhei estarrecido pelas redes sociais a alegria, a vibração, o entusiasmo de alguns ao saberem que Jorge Viana, o deputado Daniel Zem e o Cesário Braga tinham contraído o corona vírus.

. Foi um verdadeiro massacre!

. Não bastasse a dor da tragédia da grave enfermidade que vem abalando o mundo, algumas pessoas se encarregaram de expressar todo ódio, ressentimento, mágoa, prazer mórbido de ganhar aplausos para fazer o mal com palavras cruéis.

. Como diz Thiago, o Apostolo de Jesus, a língua é mal incontido, carregado de peçonha; peçonha é veneno de cobra.

. Todo tipo de fera tem sido domado pelo gênero humano, menos a língua!

. E pergunta:

. Pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo?

. Sei lá, acho que não pode mas jorra!

. Já dizia meu amigo Mohamed:

. Nunca pise em quem está numa posição inferior porque o mundo gira; também nunca subestime uma pessoa achando que ela está derrotada.

. Como diz a Shirley Carvalhaes:

. “Do pó e da cinza eu vou te levantar, sou o teu Deus é só meu nome clamar”.

. O Minoru é a pessoa certa, na hora certa no lugar certo!

. Jarbas Soster, Fernando Zamora acreditam em uma virada nessa eleição; como ocorreu nas eleições passadas em que candidatos expressivos perderam a eleição para quem não fazia parte da elite tradicional da política.

. Em Sena Madureira a guerra está travada!

