Gladson visita o Into, que está quase pronto para atender pacientes com coronavírus

O governador Gladson Cameli inspecionou nesta terça-feira (24) o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), onde a Seinfra está com uma força-tarefa para preparar a estrutura desse hospital para receber pacientes com Covid-19. O Hospital conta com estrutura para 10 leitos de UTI.

“Vale lembrar que a prevenção por meio do isolamento social é a melhor forma de prevenir o aumento do número de casos da doença, contamos com o apoio de todos. Se você ficar em casa, se proteger e proteger os seus familiares, teremos pouquíssimos casos de coronavírus e nosso sistema de saúde poderá funcionar com equilíbrio, atendendo a todos que necessitarem”, voltou a pedir o governador durante a visita ao Into.