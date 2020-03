Gladson faz “a limpa” e exonera meio mundo no IDAF

O Diário Oficial desta terça-feira, 24, trouxe a exoneração da presidência e de todos os principais cargos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF).

Foram exonerados por Gladson Cameli, o diretor-presidente do órgão Rogério Melo, o diretor executivo Clermes de Souza, os chefes de departamento Tharcísio Silva, Roniérison de Souza, Jorgiane de Moura e Rodrigo Oliveira.

Quem também está no pacote de exonerações é Luziel Carvalho, que não deslanchou com sua pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco e agora também fica sem o cargo de diretor-técnico que ocupava.

O Palácio Rio Branco informou que a decisão de Gladson de exonerar toda a cúpula do Idaf é para que o órgão seja extremamente técnico, que atenda todas as exigências do Ministério da Agricultura, atingindo as metas necessárias para o combate à aftosa no estado.