Equipes de saúde e PM orientam índios a voltarem para as aldeias

Equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Polícia Militar de Santa Rosa do Purus iniciaram nesta terça-feira, 24, uma ação de prevenção ao coronavírus junto os povos indígenas. Orientam aos que os que vivem na cidade para evitar aglomerações e aos demais, que voltem para as suas aldeias.

O comandante da PM no município, Tenente Ricardo, cita que o objetivo é evitar o possível contágio dos povos indígenas do município. “Queremos proteger essas populações e a ação já está surtindo efeito porque muitos já estão retornado para as aldeias. E os da cidade estão se resguardando mais”.

Em Santa Rosa vivem índios das etnias Kaxinawá, Jaminawa e Kulina. A equipe da Sesai tem intérpretes que falam na linguagem dos índios sobre as medidas de combate ao coronavírus.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema Único de Saúde (SUS).

Como medida de proteção aos indígenas a Fundação Nacional do Índio (Funai), já determinou que visitantes brasileiros e estrangeiros só podem entrar nas aldeias mediante apresentação de teste negativo de coronavírus.