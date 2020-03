Energisa Acre realiza grande operação para atender ocorrências após temporal no sábado

A Energisa Acre divulga balanço da operação realizada neste final de semana em decorrência do temporal que atingiu todas as regiões do Estado do Acre. O temporal iniciou-se ainda na manhã de sábado (21), na região de Cruzeiro do Sul, posteriormente atingiu Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Sena Madureira, chegando à capital Rio Branco e região no período da noite.

Devido aos problemas ocasionados pelos ventos, como destelhamento de casas e comércios, queda de árvores e galhos, a rede de distribuição de energia foi afetada fortemente, ocorrendo elevado volume de chamados emergenciais no call center. O sistema de contingência de atendimento foi acionado mobilizando mais de 270 profissionais, entre eletricistas e técnicos, para o restabelecimento de energia elétrica nos locais afetados.

A mobilização contou com um total de 73 equipes de plantão, caminhões de manutenção pesada, camionetes para manutenção média, equipes de linha viva, além de supervisores de campo e técnicos do centro de operação integrado responsáveis pelo controle e monitoramento de todo o sistema elétrico do estado do Acre.

Os trabalhos se estenderam por todo o sábado, entrou pela madrugada de domingo e se estendeu por todo o dia. De forma ininterrupta, equipes trabalharam e atuaram incansavelmente nas ocorrências emergenciais em locais atingidos pelo temporal tanto na área urbana das cidades, áreas rurais, ramais e colônias.

O diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, parabeniza e reconhece o valor dos seus profissionais envolvidos nessa grande operação, que não mediram esforços para recompor a energia com segurança e qualidade aos consumidores.

“Nosso time é feito de profissionais incansáveis, que se dedicam muito nos trabalhos de campo e no centro de operação integrado, para garantir o retorno da energia às pessoas que estão em casa. Mesmo diante da crise causada pelo Covid-19, nossos profissionais estão nas ruas para manter os serviços essenciais de fornecimento de energia elétrica para nossos clientes”, comentou.

Além disso, ele esclarece que estão sendo adotadas todas as medidas de precaução necessárias com os funcionários, parceiros e clientes, reforçando todos os cuidados recomendados pelas autoridades competentes e para a preservação da saúde das equipes e pessoas que são atendidas pelos nossos colaboradores.

“Precisamos reconhecer o trabalho dos nossos eletricistas que estão diariamente atendendo diligentemente as ocorrências, principalmente neste período delicado em que o país se encontra. Pessoal próprio e das empresas parceiras envolvidos na operação: mais uma vez parabéns e o reconhecimento da Energisa Acre”, concluiu o diretor presidente.