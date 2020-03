Empresários seguem muito preocupados com ameaças ao Sistema S no Acre

O presidente da Federação do Comércio do Acre disse que apresentou série de propostas ao Governo do Estado, pedindo, em essência, a suspensão do pagamento de tributos e linhas de crédito para retomada dos negócios no pós-crise do coronavírus.

Ele está preocupado com possíveis cortes no Sistema S, que seria na ordem de 50% e essa medida pode ser consolidada nesta quarta-feira (25). “Estamos trabalhando fortemente para que isso não aconteça”, disse Leandro Domingos, presidente da Fecomércio.

Na semana passada, Leandro informou ao ac24horas que mais 700 empregos estão ameaçados. O Ministério da Economia estima injetar R$ 2,2 bilhões na economia ao reduzir em 50% as contribuições ao Sistema S por três meses.

(Com informações JAC)