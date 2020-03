Em tempos de confinamento, saiba dicas para entreter a criançada com atividades

Por causa da pandemia do coronavírus, todas as famílias precisaram alterar suas rotinas. O trajeto casa, colégio das crianças e trabalho está suspenso pelas próximas semanas.

Com a recomendação de ficar em casa, quem mais tem sentido são os idosos e as crianças. Com a suspensão das aulas e qualquer outra atividade de recreação que tenha aglomeração, pais e mães tem sofrido para criar alternativa de diversão e não tornar a quarentena ainda mais difícil.

Mas o que pais e mães podem fazer para entreter as crianças com atividades que prendam a atenção, mas que ao mesmo sejam saudáveis e possam ajudar na enfadonha missão de ficar preso em casa.

O ac24horas conversou com Marília Bonfim, diretora do Centro de Multimeios da Prefeitura de Rio Branco, considerado referência em atividades pedagógicas para as crianças. Ela conta que é importante perceber o que os filhos gostam. “Eu tenho dividido o meu horário entre as atividades domésticas e a minha filha. Depende muito da faixa etária de cada filho. A minha filha, por exemplo, ama fazer atividades físicas. Então temos feito ginástica juntas em casa”, diz Marília.

A diretora do Centro de Multimeios fala que a internet é uma aliada das crianças, desde que os pais acompanhem o que as crianças estão assistindo. “Nesta época de isolamento social a internet é muito importante. Temos, inclusive, o canal centro que pode ser acessado e onde temos diversos vídeos ensinando brincadeiras divertidas e saudáveis.

Confira o canal do Centro de Multimeios no youtube: https://www.youtube.com/channel/UCW1qLXqfIkw6DbHpxVfC43Q

O ac24horas também conversou com a arteterapeuta, Katiussi Melo. Ela deu dicas para evitar que as crianças se estressem por falta do que fazer

Ela conta que criou uma rotina de atividades para trabalhar durante a quarentena com os filhos João Lucas de 05 anos, e Sophia Emanuelle de 02 anos.

“Planejei diversas atividades que todo mundo pode fazer como pinturas, contação de histórias, leitura, confecção de instrumentos musicais com material de reciclagem, relaxamento e outros. Cada dia da semana fazemos uma dessas atividades e o resultado é que elas não ficam ociosas ou estressadas”, conta.

O desenvolvimento dessas atividades pode ser também importante para devolver a interação entre pais e filhos, que por conta das atividades em tempos de normalidade vão ficando esquecidas.