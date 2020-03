Depois de reunião, Acisa detalha como vai funcionar o comércio

Depois do encontro com representantes do governo, a Associação Comercial do Acre (ACISA) se manifestou por meio de nota explicando o que pode funcionar e como deve ser o funcionamento do comércio.

Os estabelecimentos comerciais em geral podem funcionar, mas só podem atender na forma de delivery. Já as oficinas mecânicas, autopeças, borracharias e Car Centers continuam funcionando, não sendo permitida aglomeração de pessoas nestes locais. Cabe o esforço de cada empresário em limitar o número de pessoas, mantendo a higienização constante dos espaços e organizando para que exista uma distância considerável entre clientes e atendentes.

Veja o informe da ACISA: