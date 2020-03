Datafolha aponta que 56% dos eleitores de Bolsonaro aprovam atuação do presidente contra coronavírus; 14% reprovam

Pesquisa Datafolha publicada nesta terça-feira (24) pelo jornal “Folha de S.Paulo” aponta que 56% dos eleitores de Jair Bolsonaro aprovam a atuação do presidente contra o novo coronavírus e 14%, reprovam. Além disso, eles acham que o desempenho do Ministério da Saúde é melhor que o do presidente durante a crise provocada pelo coronavírus, segundo o instituto.

O Datafolha entrevistou 1.558 pessoas por telefone celular entre quarta-feira (18) e sexta (20). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Atuação do presidente:

Ótimo/Bom: 56%

Regular: 26%

Ruim/Péssimo: 14%

Não sabe: 3%

Atuação do Ministério da Saúde:

Ótimo/Bom: 64%

Regular: 25%

Ruim/Péssimo: 10%

Não sabe: 1%

Atuação dos governadores:

Ótimo/Bom: 57%

Regular: 26%

Ruim/Péssimo: 15%

Não sabe: 3%

O que pensa a população

Ótimo/Bom: 35%

Regular: 26%

Ruim/Péssimo: 33%

Não sabe: 3%

Avaliação do desempenho da Ministério da Saúde

Ótimo/Bom: 55%

Regular: 31%

Ruim/Péssimo: 12%

Não sabe: 2%

Os eleitores de Bolsonaro entrevistados criticam a ida do presidente a um protesto, mas eles concordam com frase de “histeria”.

Presidente agiu bem ou mal ao apertar a mão de manifestantes?

Agiu bem: 39%

Agiu mal: 58%

Não sabe: 3%

Opinião sobre a fala de Bolsonaro de que há ‘histeria’ em relação ao coronavírus em %

Concorda: 47%

Discorda: 42%

Não concorda/Nem discorda: 4%

Não sabe: 7%

O Datafolha também apontou a opinião da população de um modo geral, não só dos eleitores de Bolsonaro, sobre a ida dele ao protesto e sobre a fala dele de que há histeria.

Presidente agiu bem ou mal ao apertar a mão de manifestantes?

Agiu bem: 27%

Agiu mal: 68%

Não sabe: 4%

Opinião sobre a fala de Bolsonaro de que há ‘histeria’ em relação ao coronavírus em %

Concorda: 34%

Discorda: 54%

Não concorda/Nem discorda: 3%

Não sabe: 8%

Também foram feitas as perguntas abaixo aos eleitores de Bolsonaro.

Está arrependido de ter votado em Bolsonaro?

População:

Sim: 15%

Não: 85%

Entre Mulheres:

Sim: 19%

Não: 81%

Entre Homens:

Sim: 11%

Não: 89%

Ensino fundamental:

Sim:18%

Não: 82%

Ensino médio:

Sim: 13%

Não: 87%

Ensino Superior:

Sim: 13%

Não: 87%