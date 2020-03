Criminoso acusado de executar casal no Belo Jardim é preso pela Polícia Civil

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, da Polícia Civil, prenderam na manhã desta terça-feira, 24, mais um envolvido na morte do casal Tereza da Silva Santos, 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, ocorrido dia 16 de janeiro deste ano.

O quarto envolvido no crime, de acordo com o delegado Martin Hessel, responsável pelo inquérito que apura o caso, foi quem executou o casal. O suspeito foi preso na região Belo Jardim, bairro onde se deu o crime. Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, o suspeito não esboçou reação e foi capturado pelos policiais.

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, onde prestou depoimento sobre o caso. Apesar da pouca idade, 19 anos, o acusado é também investigado pela prática de outros crimes.

O casal foi morto a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, Belo Jardim I, em Rio Branco.

O delegado Martin Hessel afirmou que as investigações sobre esse caso continuam e que só se pronunciará sobre o assunto após a conclusão do inquérito policial.