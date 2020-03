Combate ao coronavírus: alunos da Ufac produzem máscaras e aventais para profissionais da saúde

Os alunos de medicina da Universidade Federal do Acre iniciaram uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar R$ 100 mil para a compra de materiais e confecção de produtos, que serão distribuídos gratuitamente aos profissionais da saúde do Acre

Pensando na falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) aos profissionais da área de saúde, que estão atuando no combate ao novo Coronavírus (Covid-19), um grupo de acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, por iniciativa própria, começar a confeccionar aventais e protetores faciais, de baixo custo, para serem distribuídos aos profissionais da área de saúde do estado.

Os aventais e os protetores faciais tem o objetivo de evitar a exposição e diminuir a proliferação do novo vírus.

Em entrevista ao ac24horas, a estudante Larissa Moura, conta que a iniciativa nasceu com um grupo pequeno, mas com a ajuda de docentes e o engajamento da equipe o número de voluntários aumentou exponencialmente.

“Hoje, cerca de 80 pessoas fazem parte do projeto, principalmente para a confecção dos EPI’s”, relatou.

O projeto começou na última quinta-feira, 19, e até agora os acadêmicos produziram 945 protetores faciais e mais de 25 aventais. A meta do grupo é chegar a 5 mil unidades de cada.

“Todos podem contribuir com o fornecimento de materiais para a confecção dos equipamentos. Os itens que precisamos são discriminados diariamente na nossa página no Instagram (@episcovid19). E para quem preferir ajudar com doações temos 2 opções: Conta da Academia Acreana de Medicina: Banco: Banco Cooperativo do Brasil (756) Agência: 5038, Conta: 831-1, ou https://www.vakinha.com.br/vaquinha/enfrentamento-do-covid-19”, encerrou.

