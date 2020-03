Chegada de estrangeiros em Cruzeiro do Sul causa preocupação

Os cruzeirenses estão habituados à presença de estrangeiros na cidade que buscam conhecer aldeias indígenas, o Rio Croa e acessar o Parque Nacional da Serra do Divisor. Mas em tempos de coronavírus a presença dos “gringos” assusta.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira, 24, em Cruzeiro do Sul, que mostra turistas estrangeiros possivelmente chegando na cidade pela região do Porto, causou preocupação entre os moradores.

As imagens mostram um trio subindo a região do Porto atrás da Catedral Nossa Senhora da Glória, mas não é possível ver se chegaram de barco pelo Rio Juruá.

Pelo Rio é possível acessar municípios como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de aldeias indígenas como dos Ashaninka, Shawandawa e Kuntanawa.

Uma fonte de um órgão federal que não quer ser identificada cita que há duas possibilidades: podem ser estrangeiros que estavam na região de Porto Walter com os índios shawandawa (Araras) e voltaram para Cruzeiro do Sul . Ou pode ser um grupo que veio pela BR-364 tentando acessar aldeias desde Feijó até aqui sem conseguir autorização da Funai para ir até as terras indígenas do Juruá.

Visitantes, brasileiros e estrangeiros só podem ir até as aldeias depois de apresentar resultado negativo de Coronavírus.

Na semana passada, a Polícia de Mâncio Lima e a equipe de saúde impediram um inglês e um carioca de embarcarem para o Parque Nacional da Serra do Divisor, onde também há na redondeza, duas terras indígenas.