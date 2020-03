Xapuri monitora 51 pessoas e faz barreira na entrada da cidade contra o coronavírus

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos se manifestou, na tarde desta segunda-feira, 23, por meio de vídeo postado na página da prefeitura no Facebook, sobre as ações da equipe da saúde municipal referentes ao enfrentamento do coronavírus no Acre. A iniciativa do gestor municipal de fazer pessoalmente esclarecimentos sobre a situação se deve às muitas fake news que têm tomado conta da internet causando medo e sofrimento.

Ubiracy Vasconcelos informou que o município acompanha, através do serviço de saúde, 51 pessoas que chegaram à cidade recentemente ou que tiveram contato com casos positivos ou suspeitos da doença Covid-19. Dessas 51 pessoas, 8 apresentaram sintomas do coronavírus e 43 não apresentaram qualquer sintoma e estão em casa, isoladas, sob monitoramento constante da Secretaria Municipal de Saúde.

Das 8 pessoas que manifestaram sintomas, o prefeito explicou que duas, apresentaram situação mais expressiva e foram encaminhadas para a coleta de material para exames. Os resultados chegaram na tarde desta segunda-feira e as amostras testaram negativas, o que faz com que Xapuri continue sem ter nenhum caso confirmado de Covid-19. Essas são as informações oficiais do município, até o momento, e notícias diferentes que venham a circular na internet não devem ser levadas em consideração.

Além do acompanhamento de casos suspeitos, a prefeitura efetivou outras medidas consideradas importantes. Uma dela é a manutenção de uma barreira educativa e preventiva na Estrada da Borracha por meio da qual as pessoas que chegam à cidade são indagadas sobre de onde estão vindo, se tiveram algum tipo de contato suspeito ou se estão com sintomas de gripe ou resfriado para que possam ser monitoradas a partir dali.

Outra medida tomada pela prefeitura foi tornar a principal unidade básica de saúde do município, o Dr. Félix Bestene Neto, no centro de referência para o coronavírus na cidade. Isso significa que todas as atividades de saúde realizadas nesse centro foram deslocadas para outras unidades, que estão funcionando normalmente, para que ali só haja atendimentos relacionados com o coronavírus.