Tião Fonseca comandará o Depasa

O engenheiro Tião Fonseca, com larga folha de serviços prestados ao Estado, presidiu o Conselho Regional de Engenharia, experiente em gestão pública, tem posse prevista para amanhã na presidência do DEPASA. A mudança na presidência do órgão foi confirmada ontem por fonte do Palácio Rio Branco, ao BLOG DO CRICA. A portaria de nomeação já foi assinada pelo governador Gladson Cameli e será publicada no Diário Oficial de amanhã. A mudança acontecerá devido o presidente Zenil Chaves ter que deixar o cargo para ser candidato a prefeito de Sena Madureira. A nomeação de Tião Fonseca tem o apoio político do senador Márcio Bittar (MDB), a cujo grupo político é ligado. O novo presidente do DEPASA assume num momento importante da pasta do saneamento, na colaboração no combate ao Covid-19.

CANDIDATURA CONFIRMADA

Com a exoneração do Zenil Chaves da presidência do DEPASA, se consolida a sua decisão de disputar a prefeitura de Sena Madureira, um golpe nas candidaturas do deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS) e da ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), que lutavam para serem candidatos únicos da oposição. A mexida na pedra da sucessão tem nome e sobrenome: Márcio Bittar.

2022

Márcio Bittar sabe que não poderia contar no futuro com o Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) e tampouco com a Toinha Vieira (PSDB), se ganhassem a prefeitura de Sena Madureira. Por isso decidiu jogar o seu cacife político na candidatura do Zenil Chaves, que é do seu grupo.

VIRADA NO VISUAL

Quando assumiu a prefeitura de Manuel Urbano, o prefeito Tanízo Sá (MDB), foi como assumir uma cidade bombardeada e um órgão falido. Era buraco brigando com buraco por espaços. Quem vai hoje ao município vê uma urbanização melhorada e equilibrou as contas da prefeitura.

ENTRA COMO FAVORITO

Manuel Urbano é uma prefeitura onde o MDB entra como favorito pela reeleição do Tanízo.

INTERESSES EM JOGO

Não será nada fácil a tese de prorrogação da eleição municipal, até outubro a tendência é da pandemia do Covid-19 estar em queda livre. Uma medida como essa implicaria numa mudança constitucional, e não interessa aos partidos com candidatos a prefeito, manter o quadro atual.

SÓ QUEM ESTÁ NO PODER

Só votariam pela prorrogação os deputados cujos prefeitos são dos seus grupos, isso é óbvio.

BELO TRABALHO

A equipe da SECOM do governo, sob o comando da jornalista Silvânia Pinheiro, tem sido não só ágil na divulgação das medidas de combate ao Covid-19, mas também contra as Fakes. Como no caso da divulgação de um vídeo de uma mulher passando mal na UPA, como se estivesse com o vírus, quando se tratava de um ataque de nervos. Uma tremenda maldade.

GRANDE CASCATEIRO

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, é o típico político cascateiro da velha guarda, cobra do presidente Bolsonaro, mas não avança numa iniciativa própria da classe política, como a de liberar os mais de 15 bilhões do Fundo Eleitoral para serem usados na Saúde.

PAPEL SACANA

Parte da imprensa também faz um papel sacana, em partidarizar um debate de saúde pública.

POLÍTICA GRANDE

A ALEAC, por sua vez, tem feito uma política grande neste momento de crise, a oposição juntou-se á base do governo e aprovou todos os projetos enviados pelo Executivo. O presidente Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) tem sido um magistrado, agindo acima de siglas.

OUTRO GLADSON CAMELI

A crise do Covid-19 está mostrando uma nova imagem do governador Gladson Cameli: alguém que lidera. Foge daquele perfil de ser teleguiado por grupos políticos. É outro Gladson Cameli! O que se espera é que, ele mantenha até o fim do mandato o perfil de que, quem manda é ele.

NÃO PODE SE APEQUENAR

Não pode mais se apequenar de ter que consultar grupo político, para tomar uma decisão.

ATÉ PELO PT

As decisões firmes que o governador Gladson Cameli tem tomado no combate ao Covid-19, já foram elogiadas até pelo duro crítico ao seu governo, o presidente do PT, Cesário Braga.

NADA CONFIRMADO

Não há nada de real que o deputado Daniel Zen (PT), e o ex-senador Jorge Viana (PT), que tiveram contato com um dirigente de cooperativa, que teve a contaminação pelo Covid-19 confirmada, também foram contaminados. Aguardam os resultados dos exames.

UMA BOA NOTÍCIA

O domingo fechou com uma boa notícia: nem um novo caso registrado do Covid-19. Mas Tande a crescer. Vamos continuar em casa, lavando as mãos com sabão, usando álcool gel, evitando aglomerações, e sair de casa, principalmente, os idosos, que são grupo de risco.

PONTO SE REGISTRAR

Temos que ressaltar os nossos bravos profissionais da Saúde, na linha de frente dos hospitais, e também os policiais, que não têm dado trégua aos bandidos, com prisões diárias.

DATA FATAL

Dia 4 de abril é uma data que vai mexer com o tabuleiro de xadrez em vários municípios. Em Brasiléia, por exemplo, se ficará sabendo se a ex-deputada Leila Galvão se filiará ao MDB para disputar a prefeitura do município. E na capital, todos de olho no Tião Bocalom e Ney Amorim.

GATO ESCALDADO

O senador Petecão (PSD) levou em consideração ao não apoiar candidato a prefeito de Rio Branco, duas experiências negativas que pesaram: a primeira de apoiar Fernando Melo, e, a segunda, mais traumática, de ter apoiado a Eliane Sinhasique, e ela dizer que não foi apoiada.

BRECADA POLÍTICA

Houve um corte na movimentação política com o aparecimento dos primeiros casos do Covid-19, no Estado. Todas as manifestações e os atos de filiações programados foram suspensos pelos partidos. As filiações que acontecerão serão atos isolados. O momento é de isolamento.

TORRE DE BABEL

Estava uma briga feroz de um grupo contra o ex-presidente do IAPEN, Lucas Gomes, assumiu um novo presidente e este já está sendo criticado internamente. O IAPEN é um barril de pólvora. Ou melhor, uma Torre de Babel, onde ninguém consegue se entender. Pode, Arnaldo!

TROCA POLÍTICA

O PSD fez uma troca política com o PROS. O PSD cedeu o seu candidato para disputar a eleição de prefeito de Rodrigues Alves pelo PROS, e, em compensação o PROS apoiará Henrique Afonso (PSD) a prefeito de Cruzeiro do Sul, Acordo avalizado pelo Deda e o Petecão.

GOLPE NO PSDB

Caso os dirigentes do MDB consigam filiar a professora Branca Menezes (PSDB), e lhe lançar como candidata a prefeita de Senador Guiomard, estarão dando um rude golpe nos tucanos.

CADA VEZ MAIS DISTANTE

Fica cada vez mais distante a possibilidade de se ter uma nova eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, este ano. Os tempos são de coronavírus, e uma decisão deste porte da justiça eleitoral seria como remar contra a guerra que o país trava contra a pandemia.

FRASE MARCANTE

“Não é possível descobrir os limites da alma, mesmo percorrendo todos os caminhos, tão profunda medida ela tem”. Heráclito.