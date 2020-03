Roberto Duarte mostra origem do dinheiro para auxílio aos trabalhadores do Acre

Em contraposição às críticas e questionamentos, o deputado Roberto Duarte reafirma ser viável o pagamento de R$ 1.000,00 aos trabalhadores autônomos do Acre. O governo do presidente Jair Bolsonaro já anunciou que irá suspender o pagamento da dívida dos Estados com a União em 2020 e, segundo Duarte, basta então governo acreano fazer uma negociação com os bancos Mundial e Interamericano de Desenvolvimento, os quais são concedentes de empréstimos ao Acre. Deve realizar o mesmo procedimento com bancos brasileiros, como o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além de fazer um acordo com Tribunal de Justiça sobre os precatórios. Neste último caso, o Governo do Acre deverá pedir suspensão total de pagamentos no ano 2020 por conta da crise e calamidade gerada pelo coronavírus.

“Dessa forma o Governo teria aproximadamente R$ 500 milhões do orçamento de 2020 para fazer injeção direta na economia de nosso Estado”, calcula o deputado. Ele lembra que já existe R$ 1,5 bilhão prontos para investimento.

Duarte lembra que enquanto os autônomos estão em casa sem poder trabalhar ficam preocupados com alimentação dos seus filhos e com as contas para pagar.

Essas medidas tendem a aquecer a economia gerando consumo de produtos de primeira necessidade e boa parte retornaria aos cofres estaduais através dos impostos. Outro ponto é o investimento na construção civil, setor que produz fácil muitos empregos se tiver fomento.

“Essas medidas precisam ser levadas a sério pelo executivo estadual, pois somente assim manteremos nossa economia com capacidade de sobreviver a mais essa grave crise. Caso o governador acate minha proposta, esse dinheiro, poderá ser usado para a distribuição de renda aos autônomos”, afirma.