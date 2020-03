Polícia do Acre deflagra operação para evitar pessoas na rua

A Polícia Civil do Acre deflagrou a operação “Todos em Casa” para frear a disseminação do Covid-19 fazendo as pessoas cumprirem o decreto que proíbe a aglomeração de pessoas em pessoas em bares, lanchonetes, restaurantes e outros.

“Todos em Casa” contempla a atuação de duas equipes policiais no trabalho de quatro horas nos períodos da manhã, tarde e noite, que irão percorrer todos os bairros levando informações à população sobre os riscos de se contrair a doença e também notificar os estabelecimentos que não podem funcionar nesta crise sanitária.

“Identificamos nas últimas horas que, mesmo após a publicação do decreto governamental, vários bares e outros comércios estão com as portas abertas e com aglomerado de pessoas e isso é um risco muito grande para a proliferação da infecção do Coronavírus. Neste momento é preciso a compreensão de todos”, disse Henrique Maciel, delegado-geral de Polícia Civil do Acre.

