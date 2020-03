PGE garante barreira sanitária nos Aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, através de um requerimento realizado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), conseguiu a liberação federal para que sejam implantadas barreiras sanitárias nos aeroportos do Acre. A decisão foi acatada na manhã desta segunda-feira, 23, pela 3ª Vara Federal do Estado do Acre.

O objetivo é detectar e evitar a entrada de possíveis novos casos de coronavírus com a realização de inspeções em voos nacionais e internacionais que chegam ao aeroporto de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde serão encaminhados para a realização dessas barreiras nos aeroportos.

“O governo do Acre, sensível pela necessidade de aperfeiçoar o serviço da Anvisa nos aeroportos, prontamente atuou para que as barreiras sanitárias fossem reforçadas com a colaboração do serviço público estadual. É nosso direito buscar e assegurar incontestavelmente, em primeiro lugar, a saúde da população acreana”, destacou o procurador geral, João Paulo Setti.

Em Boletim Oficial emitido pela Secretaria de Saúde, ao final desta segunda-feira, 23, o número de pessoas infectadas por coronavírus subiu de 11 para 17. Os primeiros casos começaram a surgiu a partir de recém-chegados de viagens nacionais ao aeroporto de Rio Branco. O governador, Gladson Cameli, chegou a solicitar o fechamento imediato dos aeroportos ao governo federal e, diante da negativa, para manter o controle do vírus, implantou como medida emergencial a barreira sanitárias nos aeroportos.