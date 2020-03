O Acre é uma ilha!

O governador Gladson Cameli (Progressistas) tomou todas as medidas para evitar que a Pandemia do corona vírus, a Covid-19, faça estragos no Acre. Tivesse feito uma semana antes o resultado seria bem melhor, mas o protocolo do Ministério da Saúde não permitiu. O isolamento social, por exemplo, só poderia ser decretado a partir dos primeiros casos comprovados. O brasileiro, de uma maneira geral, só fecha a porta depois de ser roubado. Antes tarde do que nunca. Gladson foi ágil nas decisões.

No meio dessa guerra vale destacar a palavra do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmando que o Acre é um estado em que as medidas tomadas pelo governo surtiriam um grande efeito impedindo a Pandemia de contaminar a matar muitas pessoas. Os acreanos assimilaram o decreto. Rio Branco parou mesmo. Outros municípios fizeram o mesmo.

Ressalte-se, também, o papel de muitos líderes religiosos que, a partir de uma decisão do pastor Agostinho Ribeiro, da IBB, de cancelar os cultos presenciais, deliberaram o mesmo. Bolívia e Peru fecharam as fronteiras com o Acre. Bom para eles, e nós também. Somos agora uma ilha. O Acre pode dar um bom exemplo ao Brasil. Para ser tudo perfeito só falta um detalhe: Uma trégua política. Fora mesmo só para o corona vírus e Fake News. O restante a gente se entende e resolve.

“A morte é, de tudo na vida, a única coisa absolutamente insubornável”. (Otto Lara Resende)

. Figura de proa do governo Tião Viana lamentava a postura política da prefeita Socorro Neri (PSB) em relação ao PT.

. Segundo ela, que integrava o círculo restrito da Casa Rosada e Gabinete Civil, Tião Viana brigou com quase todo o PT e PC do B para que Socorro Neri fosse a vice de Marcus Alexandre.

. “O tratamento que recebemos hoje da Socorro chega a ser desumano, desprezível, humilhante, acho que o Tião, o Marcus e o PT não mereciam isso”.

. E continuou o Rosário de lamentações…

. “Imagine você, se o Marcus Alexandre tivesse vencido as eleições para governador em 2018, o quadro seria totalmente diferente”.

. Disseste bem!

. Seria!!!

. O certo mesmo é que prefeita será candidata à reeleição; o PT que arrume a bagagem e vá cantar em outra freguesia.

. A política é como é, não como deveria ser!

. Aprenda mulher!

. “O estado não é natural, mas uma criação política dos homens”, já dizia Edvaldo Guedes e seu jumento Cafuringa.

. Não cabe disputas políticas mesquinhas dentro e fora do governo;

. O momento é de juntar forças para impedir o avanço da Pandemia do corona vírus, ou seja, a Síndrome Respiratória Aguda – SARS Covid-2.

. Boa segunda!