Mãe denuncia descaso com filho que tem câncer na cabeça

Um pedido de socorro. Foi assim que Jéssica, mãe do pequeno Gabriel, de apenas 8 anos, entrou em contato com o ac24horas em busca de ajuda. O filho, diagnosticado com um câncer na cabeça, está internado no Hospital da Criança. Segundo a mãe e familiares, a criança piora a cada dia.

Jéssica conta que além de um atendimento desumano por parte de alguns profissionais, falta medicamentos e insumos básicos.

“É um absurdo. A gente é maltratada aqui nesse hospital toda hora. Alguns profissionais não tem um pingo de humanidade. Eles queriam que eu levasse o meu filho nos braços para fazer um raio x porque não tinha uma maca. A criança está debilitada. Eu disse que não ia levar e foi quando levaram a máquina até o quarto. Vieram aspirar o catarro no peito dele e como ele tá sedado e não abre a boca, a fisioterapeuta simplesmente disse que o hospital não tem um aparelho chamado isca que ajuda a abrir a boca e por isso não ia aspirar. Aí eu perguntei se meu filho vai morrer com catarro no peito. Eles têm que resolver isso”, diz Jéssica.

A mãe de Gabriel afirma ainda que o hospital não dispõe de dexametasona, medicamento usado para combater problemas pulmonares. Jéssica teve que contar com a solidariedade de pessoas que compadecidas da sua situação, fizeram uma vaquinha e conseguiram comprar o remédio.

O ac24horas tentou, mas não conseguiu contato com a direção do Hospital da Criança. O espaço permanece aberto.