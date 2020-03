Jenilson propõe criação de Frente Parlamentar para arrecadar recursos para combater Covid-19

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) , vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, vai propor a criação da Frente Parlamentar Federal e Estadual de combate à pandemia do covid-19 e de solidariedade ao povo acreano e, principalmente aos servidores da saúde.

Dentre as atribuições da frente parlamentar, será a de arrecadar contribuição dos parlamentares para a compra de Equipamentos de Proteção Individual para os servidores da saúde que estão realizando os atendimentos nas unidades de saúde do Estado.

Realizar campanhas de conscientização para a população em geral, através das redes sociais, para reduzir os índices de contaminados e eliminar o vírus; além disso, caberá ao deputados realizar campanhas, através das redes sociais, de arrecadação para a aquisição de Insumos e Equipamentos que necessitam nos hospitais que possam contribuir para o tratamento adequado dos pacientes com a COVID-19.

A Frente parlamentar será constituída mediante a associação de deputados estaduais, federais e senadores, de caráter suprapartidário, em conjunto com representantes da sociedade civil e de órgãos públicos afins, possam contribuir através de políticas públicas para determinado setor, no caso em tela, visando debater, apoiar, encaminhar ações e mobilizações para a adoção de políticas públicas em prol da saúde do Estado do Acre.