Idosos e profissionais da saúde começam a receber vacina contra a influenza

A Prefeitura de Rio Branco dá início nesta segunda-feira, 23, a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza, que provoca um dos tipos mais comuns de gripe. Serão três estratégias, sendo duas direcionadas para as pessoas idosas: “Vacina sem sair do carro” e “Vacina em casa”, como forma de imunizá-las do vírus da gripe Influenza e protegê-las da infecção do Coronavírus. Já os profissionais da saúde serão vacinados nas unidades básicas de saúde, no período da tarde.

VACINA SEM SAIR DO CARRO – Há um lugar específico a vacinação de idosos em seus carros. O local é o antigo pátio de vistoria do Detran, localizado na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC. Ali, os profissionais de saúde devem receber os idosos para que sejam vacinados sem que tenham que sair dos seus veículos.

VACINA EM CASA – Já no início desta semana, a Prefeitura deve disponibilizará telefones para q as pessoas idosas, ou os que cuidam delas, possam solicitar a Vacina em Casa. Essa é uma estratégia que evitará que os idosos venham sair de casa para buscar a vacina nos postos de saúde.

VACINA NAS UBS – Os profissionais de saúde, que também fazem parte do grupo de risco, poderão se vacinar nas unidades básicas de saúde, no período da tarde

Segunda e terceira fases da campanha

As ações descritas acima fazem parte da primeira fase da campanha de vacinação que, este ano foi antecipada por causa do coronavírus. Ela segue com as estratégias de “Vacina em Casa e Vacina sem sair do carro” até o dia 16 de abril, quando se inicia a segunda fase. Veja abaixo como serão a segunda e a terceira fase:

SEGUNDA ETAPA

16 de abril – doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

TERCEIRA ETAPA

9 de maio –crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.