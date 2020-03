Novo cronograma de pagamento: aposentados e inativos serão os primeiros

Nesta segunda-feira, 23, a porta-voz do governo do Acre, Mirla Miranda, confirmou a alteração do pagamento de aposentados e inativos, que estava prevista anteriormente para o dia 31. Agora oficialmente, pensionistas e inativos irão receber sua aposentadoria nesta terça-feira (24).

Na quarta-feira, 25, será a vez dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Hospital das Clínicas irão receber no dia 25 de março.

No dia 26, o salário será disponibilizado para os servidores da Acredata, Cohab, Cageacre, Codisacre, Banacre, Funbesa, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Ieptec, Detran, Junta Comercial, Deracre, Funtac, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Imac, IMC, FEM, Fundação Cultural, Idaf, Ipem e Procon.

De acordo com o cronograma, na sexta-feira, 27, recebem os servidores lotados na Casa Civil, Gabinete Militar, Secom, Seplag, Gabinete do Vice-governador, Sepa, Repac, Sefaz, Seinfra, Sejusp, Sema, Iapen, PMAC, CBMAC, PGE, CGE, ISE, Ageac, Polícia Civil, SEET, Seict, SEASDHM e Sedur.

Os servidores da educação recebem na segunda-feira, 30.

SAIBA MAIS

Na última sexta-feira, 20, o ac24horas entrou em contato com o Governo do Acre, para questionar a escolha do governo em colocar os aposentados e pensionistas para receberem no último dia do mês, afinal estamos enfrentando uma pandemia do Novo Coronavírus e os idosos e inativos estão no grupo de risco do Covid-19.

A porta-voz do governo, Mirla Miranda, em resposta a observação do ac24horas, alegou que o governo “estaria analisando essa possibilidade de mudança com a Seplag”.