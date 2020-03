Energisa informa que está comprometida com acreanos e estuda medidas especiais

A Energisa informa que está comprometida com a manutenção do fornecimento de energia elétrica aos consumidores do Acre, e principalmente nesse momento delicado, levar energia para a casa dos nossos clientes tem um significado e relevância ainda maiores. Tal qual médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, nosso time não pode parar. Este time é feito de profissionais incansáveis, que se dedicam para garantir o conforto dos nossos clientes para poderem ficar em casa, armazenar seus alimentos na geladeira, manter seu celular ligado, trabalhar com o seu computador, assistir às informações importantes dos noticiários da TV ou a um filme com seus filhos. Mais ainda, é a energia que permite que hospitais funcionem e atendam a uma demanda que só cresce.

As atividades essenciais para garantir energia de qualidade na casa de seus mais de 275 mil clientes no Acre estão mantidas e todas as medidas de segurança necessárias para proteger colaboradores próprios, terceirizados e a população estão sendo tomadas.

Informa que, no dia 18 de março de 2020, o Ministério de Minas e Energia – MME, por meio da portaria 117/GM instituiu o Comitê Setorial de Crise do Setor Elétrico, envolvendo a Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, juntamente com os agentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e gás, como forma de articular, coordenar, monitorar, orientar e supervisionar providencias a serem tomadas pelos agentes de serviços públicos com atividades essenciais, incluindo-se as Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, de forma a garantir o suprimento de energia a todo o país nesse momento crítico.

Ainda em 20 de março de 2020, o Governo Federal publicou o Decreto Federal 10.282, decretando calamidade pública em todo o país, definindo no seu artigo 6º que toda e qualquer limitação nas ações dos serviços públicos somente poderão ser adotados em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador, nesse caso a ANEEL, ou o Poder Concedente.

Dessa forma a Energisa juntamente com as demais empresas distribuidoras do país representadas pela Associação Brasileira de Distribuidoras – ABRADEE, já ingressaram com as solicitações ao Comitê de Crise do Ministério de Minas e Energia, para que se definam procedimentos especiais a serem adotados nos serviços de distribuição de energia, inclusive o corte de fornecimento e outros, nessa situação diferenciada de pandemia, e aguarda as definições desse comitê.

Nesse momento, para assegurar a continuidade do fornecimento de energia, as equipes da Energisa Acre, estão integralmente dedicadas aos atendimentos emergenciais, às manutenções de redes, regularizações e inspeções de ramais de serviço e padrões dos clientes, para garantir a segurança nas instalações e a qualidade no fornecimento de energia elétrica a todos.