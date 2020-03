Em meio à guerra de Ana Paula Valadão e Silas Malafaia, R. R. Soares pede dízimo pela TV

A pandemia de coronavírus que tem assolado o mundo e levado as pessoas a mudarem alguns de seus hábitos diários, tem provocado uma cisão também no mundo gospel. Na semana passada, os líderes evangélicos Silas Malafaia e Ana Paula Valadão entraram em atrito após aquele negar a gravidade do coronavírus e orientar seus fieis que continuem indo aos cultos, enquanto esta se mostrou veementemente contrária à decisão do pastor e pede aos crentes que permaneçam em suas residências, a fim de evitar a disseminação da covid-19. Alheio à briga entre seus colegas religiosos, o missionário R. R. Soares recorreu à TV para pedir aos fiéis que depositem o dízimo.

Nesse final de semana, R. R. Soares surgiu de máscara na TV e orientou aos seus fiéis que, como não é possível, por enquanto, que eles compareçam fisicamente aos cultos e, dessa forma, não consigam realizar presencialmente a oferta do dízimo, que o façam por meio de depósitos na conta da igreja.

Ainda, R. R. Soares diz que os fiéis que não sabem como fazer transferência on-line para a conta da igreja, peça para que outra pessoa faça o depósito por meio de um computador. Do mesmo modo, o missionário evangélico diz que, aquele que não têm conta em banco, dê o dinheiro a uma outra pessoa, para que esta possa fazer a contribuição do dízimo.

R. R. Soares orienta fiéis a fazerem doações on-line

“Eu queria agora dar as nossas contas pros irmãos, porque se estivesse nas igrejas vocês fariam as suas ofertas, entregariam seus dízimos, mas não estou e nem pode porque está proibido ai. Não é proibido, está orientado a não sair de casa. E então o que eu tenho que fazer? Você pode transferir pela internet pras nossas contas”, diz R. R Soares, que continua: “Se você não sabe fazer a transferência, uma pessoa ainda pode fazer pra você pelo computador. ‘Ah, mas eu não tenho conta, quando eu recebo eu tiro e entrego [o dízimo] em dinheiro’. Mas pede a essa pessoa pra fazer na conta dele e você dá o dinheiro pra ele, porque não tá podendo sair à rua”, completa o pastor.

Nas redes sociais, teve gente que reagiu com indignação à atitude de R. R. Soares missionário pentecostal. “R. R. Soares em culto online pedindo para as pessoas depositarem dinheiro para igreja dele. As pessoas não sabem se vão perder o emprego, se vão ter dinheiro pra sobreviver depois disso tudo”, escreveu, revoltando, um usuário do Twitter.

Funcionários de R. R Soares estão preocupados

E por falar em R. R. Soares, de acordo com informações do colunista do portal UOL, Flávio Ricco, nos bastidores da RIT TV, emissora pertencente ao missionário evangélico, os funcionários estariam preocupados com a falta de atenção aos cuidados referentes ao coronavírus. Conforme o jornalista, idosas e pessoas com problemas de saúde crônicos continuam trabalhando normalmente.

Silas Malafaia x Ana Paula Valadão

E a manutenção presencial dos cultos evangélicos se tornou motivo de embate entre Silas Malafaia, presidente da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e a cantora do grupo Diante do Trono, Ana Paula Valadão.

Por meio de seu perfil nas redes sociais, Ana Paula Valadão orientou aos seus seguidores que permaneçam em suas residências de quarentena. Ainda, a cantora questionou se os líderes religiosos estavam com medo de fechar suas igrejas por conta da baixa arrecadação do dízimo. Silas Malafaia reagiu imediatamente e chamou sua colega de uma pessoa “sem moral”.

