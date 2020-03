Em Cruzeiro do Sul, vacinação será feita a domicílio e em tendas

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul não disponibilizará a vacina contra a influenza nas unidades de saúde. Vai priorizar a vacinação domiciliar e em tendas onde as pessoas serão imunizadas nos carros. Os idosos serão o público alvo inicial e se na residência houver grávidas, ou mulheres de resguardo e crianças, também já serão imunizados.

Haverá duas tendas, uma na Avenida Mâncio Lima e outra no Centro, em frente ao Banco do Brasil, onde as pessoas que compõem o público-alvo, poderão ser vacinadas dentro dos carros.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destaca que o objetivo é evitar que as pessoas busquem as unidades de saúde, evitando aglomerações por causa do coronavírus. ” Nós temos o cadastro dos idosos e as grávidas e crianças e demais do público-alvo serão atendidas na mesma ida do profissional da saúde. E no carro nas tendas também é um modo de evitar a aglomeração”.

Os profissionais da saúde serão vacinados nos locais onde atuam e os privados de liberdade, no presídio e Instituto Sócio Educativo.

A Vacinação contra Influenza tem por objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a imunização.