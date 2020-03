Dupla em motocicleta passa atirando e fere jovem com dois tiros, no Belo Jardim

A guerra entre facções continua e mais uma pessoa foi ferida no final da manhã desta segunda-feira (23). Salatiel Souza de Lima, de 20 anos, foi baleado com dois tiros em via pública, o crime aconteceu na rua da Paz, Travessa Céu Azul, no bairro Belo Jardim II, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem ac24horas, o jovem caminhava pela rua quando dois homens não identificados, supostos membros de uma organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou vários tiros em direção da vitima que foi atingida com dois projeteis, um na cabeça, e outro no peito. Após ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local prestaram os primeiros atendimentos e conduziu o jovem ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os membros da facção, mas ninguém foi encontrado.

Segundo a polícia esta é a terceira vez que Salatiel sofre tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação dois agentes de polícia civil da delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP).