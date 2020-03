Delegado alerta contra fake news no Vale do Juruá: “é crime”

A teimosia da população em sair às ruas e as notícias falsas são grandes problemas no enfrentamento ao coronavírus nas cidades do interior. “Ligue para o 190, denuncie. A divulgação de fake news para causar pânico é crime”, disse o delegado de polícia de Cruzeiro do Sul, Alexnaldo Batista.

Estão em vigência várias medidas que impõem isolamento social e alertas são emitidos todos os dias para que as pessoas não compartilhem de notícias cuja origem não é conhecida.

Rio Branco sofre igualmente com as fake news que causam grande apreensão no meio social. O secretário de Saúde, Alysson Bestene, veio a público pedir para que as pessoas não compartilhem informações que não sejam oficiais.

(Com Aldeia FM)