Acisa restringe atendimento presencial na entidade

A Associação Comercial – Acisa, atendendo as normas do Ministério da Saúde e o esforço do Brasil na prevenção e combate ao Coronavírus, decide como representante exclusiva do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), restringir o contato presencial a partir desta segunda-feira, 23, suspendendo assim o serviço de consultas em seu balcão. Em média, são atendidas 40 pessoas diariamente, que buscam informações do SPC Brasil.

“Alertamos a população para que não venham até a Acisa buscar informações. Estamos orientando que baixem o aplicativo SPC Consumidor e façam suas consultas de forma gratuita através da plataforma”, explica Pedro Silva, Superintendente da Acisa.

A Acisa informa ainda que, aqueles que precisarem da certificação digital podem solicitar por telefone, que o atendimento será feito em domicílio.

Orientações da Acisa

– Em caso emergencial, o atendimento presencial deve ser feito a uma distância de, pelo menos, um metro entre as pessoas, e os atendimentos ao público externo, assim como visitas fora do ambiente de trabalho, devem ser substituídos por contatos por meios digitais.

– Nosso atendimento virtual pode ser feito pelo Aplicativo SPC Consumidor, sendo este prioritário para evitar o atendimento presencial em deslocamento até à Acisa.