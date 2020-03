Com risco de coronavírus, moradores reclamam por falta de água para lavar as mãos

Durante o final de semana em Cruzeiro do Sul, os moradores dos bairros do Alumínio e Formoso reclamaram da falta de água nas localidades. Eles alegam que ficam até 5 dias sem água nas torneiras de casa.

“Mandaram a gente lavar as mãos direto por causa do Coronavírus, mas como fazer isso sem água?”, questiona a dona de casa, Camila Soares, do Bairro do Alumínio.

O gerente do DEPASA de Cruzeiro do Sul, Brás Pedrosa, não explicou o motivo da falta d’água nos bairros no final de semana, mas afirma que 60% da água tratada é desperdiçada em grande parte dos bairros cruzeirenses. Ele cita que a maioria das pessoas não dispõe de reservatórios de água.

“Só tem a torneira da chegada da água e deixam ligadas direto derramando água. Quem tem caixa sem bomba também desperdiça o produto por horas. Uma bomba para evitar o desperdício nas caixas custa R$ 5 reais”, explica ele lembrando que 70% da população de Cruzeiro do Sul não paga água.