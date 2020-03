BC disciplina horário de funcionamento de bancos e exige prestação de serviço

O Banco Central do Brasil publicou nesta segunda-feira (23) a circular 3.991, que dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas dependências das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

Os bancos devem manter assegurada a prestação dos serviços essenciais à população, e todas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem ajustar o horário de atendimento ao público de suas dependências enquanto perdurar, no País, a situação de risco à saúde pública decorrente do Coronavírus, sem necessidade de comunicação prévia.

Leia mais no Diário Oficial da União: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-3.991-de-19-de-marco-de-2020-249312262