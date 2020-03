Bancos orientam que clientes evitem ao máximo irem até os terminais de autoatendimento

O governo do estado, como medida para evitar a proliferação do coronavírus, fracionou o pagamento dos salários dos servidores públicos neste mês de março. No lugar de apenas um dia de pagamento, os salários começam a ser pagos nesta terça-feira, 24.

Mesmo com a medida, o setor bancário está temeroso com a possibilidade de aglomeração de clientes nas agências e, principalmente, os terminais de autoatendimento.

A preocupação é que essa aglomeração facilite a proliferação do vírus. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que o Acre já tem 17 casos confirmados da doença.

Para que ninguém fique prejudicado e possa pagar suas contas e comprar o que é necessário, o superintendente do Banco do Brasil no Acre, Márcio Carioca, orienta os clientes. “Nossa intenção é fazer com que esse fluxo de atendimento aconteça da melhor forma possível. A nossa orientação é que as pessoas evitem o máximo possível de irem até as agências ou aos terminais de autoatendimento. Praticamente todas as transações podem ser feitas usando as funções de débito ou crédito, transferências, pagamentos via aplicativos sem ser necessário ir até um terminal”, diz.

Márcio afirma que quem precisa ir de qualquer jeito fazer um saque em um terminal de autoatendimento procure horários alternativos. “Se não tiver jeito, o que orientamos é que os clientes façam em um horário que não tenha aglomeração. Vale lembrar que o banco funciona das 7 da manhã às 10 da noite e que é possível ir em um horário de menor fluxo, onde não tenha muita gente”, afirma o superintendente.