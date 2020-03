Presidente da Cooperacre já está internado na UPA do 2º Distrito

O paciente mais idoso com coronavírus no Acre, Manoel José Gameleir, de 81 anos, ficará em observação no leito de isolamento da UPA do Segundo Distrito, unidade de referência para testes de Covid-19, por decisão de médicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Ele está sob observação de médicos infectologistas que informaram que seu quadro é estável.

“Ele não desenvolveu o quadro grave da doença, mas pela idade, a equipe e a família tiveram esse cuidado de levá-lo para observação”, disse o médico infectologista Thor Dantas.

A medida foi tomada no início da tarde deste domingo, 22, seguindo a orientação de Dantas, que acompanha todos os casos confirmados de Covid-19 no Acre.

“A assistência ao paciente na UPA se deve à vulnerabilidade do organismo da pessoa idosa. À medida que a pessoa envelhece, ela fica mais exposta a um risco maior do coronavírus”, explica o especialista ao reforçar que o paciente está bem estável no momento.

O diretor de assistência da UPA do Segundo Distrito, médico Eliatian Nogueira, explica que a conduta pela internação segue as recomendações da Saúde como forma preventiva, mesmo o paciente não tendo apresentado piora em seu estado de saúde, em decorrência do novo coronavírus.

Até a noite deste sábado, 21, dos 11 casos confirmados de contágio por Covid-19 registrados no Acre, 5 tiveram como origem a cidade de São Paulo, em um encontro de arquitetos numa feira de revestimentos para construção, entre os dias 10 e 13 de março.

O levantamento do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) mostra que outros dois pacientes, ambos profissionais de Saúde, contraíram o vírus em Florianópolis (SC). Já a advogada que pegou o vírus em Fortaleza (CE) foi a primeira a desencadear a transmissão por coronavírus em nível local. A partir da advogada, outros dois profissionais de direito também foram contaminados em Rio Branco.

O idoso, que atua como presidente de uma cooperativa no Acre, teria pego a Covid-19 de um grupo de italianos que esteve recentemente no estado.