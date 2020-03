O que o acreano pensa sobre o Coronavírus?

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi as ruas de Rio Branco e perguntou a várias pessoas sobre o que elas achavam do Coronavírus (Covid), infecção que já registrou até o momento 11 casos no Acre. Além da opinião popular, o ac24horas ouviu também o médico infectologista Thor Dantas, que tirou dúvidas sobre os cuidados que as pessoas devem tomar a respeito do vírus. Assista!

