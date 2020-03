Manicure oferta serviço de atendimento em domicílio

Ainda não se sabe qual será o impacto econômico do Coronavírus no Acre e no Brasil, mas ao que tudo indica o setor de comércio e de serviços já está sentindo os efeitos do Covid-19. Em entrevista ao ac24horas, a manicure Nanci relatou que viu sua clientela desaparecer, após a confirmação de casos do Covid-19.

Ela, que trabalha como autônoma, relatou que devido ao surto do Covid-19, para não perder sua rede de clientes teve a ideia de fazer postagens nas redes sociais explicando qual forma iria trabalhar nesse novo cenário

Nanci conta que agora atende usando luvas, máscara e um pote de álcool gel em atendimento domiciliar. Segundo ela, o momento exige atenção por parte de todos os acreanos.

“Ainda não está como antes, quando fazia uma média de 6 atendimentos por dia, mas pelo menos não estou deixando de ganhar meu dinheiro honestamente. O momento exige atenção, e o que minhas clientes querem é manter a saúde em dia, de preferência com a beleza de sempre” relatou.

Rosiele, dona de um dos salões mais tradicionais da capital, conta que teve que dispensar metade de seus colaboradores devido ao novo cenário.

“Um dia antes dessa reportagem tinham atendido apenas uma pessoa, algo inimaginável, porque antes da crise as pessoas tinham que ligar para tentar conseguir espaço na agenda, que estava quase sempre cheia”, relatou.