Informações falsas espalhadas em redes sociais atrapalham trabalho da Saúde, desabafa Alysson

O secretário de saúde, Alysson Bestene, afirmou na manhã deste domingo, 22, ao ac24horas que as inúmeras informações falsas espalhadas nas redes sociais tem atrapalhado o trabalho dos profissionais de saúde no Acre. O gestor da pasta que gerencia os casos de coronavírus no Estado apela para o bom senso dos acreanos.

“Não espalhem informes falsos. O intuito do governo é divulgar tudo com transparência justamente para as pessoas terem noção se cuidarem, ficarem em casa. Não é verdade que já existem 40 casos confirmados como estava circulando em grupos através de áudios. Não é verdade que seu Manoel da Cooperacre faleceu. Ele está estável. Eu peço que as pessoas se atentem aos informes nos canais oficiais do governo e nos veículos tradicionais de comunicação”, disse.

Bestene disse que as “fake news” tem tirado atenção dos gestores que estão dedicados exclusivamente na linha de frente na contenção do Coronavírus. “Nós estamos perdendo tempo para vir desmentir esse tipo de informação. Estamos em contato direto com o Ministério da Saúde, que deve mandar novos testes para serem feitos na população. Estamos elaborando o plano de ação com as UTIs para estados mais graves, o que ainda não temos no Estado. Todas as nossas equipes estão focadas no trabalho e esse tipo de informação falsa só atrapalha o cotidiano. Não é interessante esse cenário de pânico, mas sim o de calma, com cada um fazendo a sua parte”, ponderou o secretário.

Ele lamentou que profissionais da saúde também tem sido propulsores de informações falsas. “Infelizmente isso é uma realidade. É muito difícil ter um controle sobre essa situação. Eu peço que nossos colegas de trabalho mantenham a calma e a serenidade, afinal de contas, nós devemos ser exemplos para população. Somos nós que temos a missão de cuidar do povo e aconselhá-lo da melhor forma possível”, frisou.