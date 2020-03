Fase 3 da pandemia do coronavírus no Acre pode multiplicar casos nos próximos dias

Com múltiplas transmissões simultâneas, o covid-19 chegou no Acre e os casos a partir da chamada fase III, de transmissão comunitária, podem multiplicar a expansão da doença. A análise é do médico infectologista Thor Dantas feito em áudio neste sábado, 21.

Segundo o especialista, embora todos os casos (um total de 11) tenham vinculo epidemiológico, de pessoas que vinheram de fora ou tiveram contato com elas, a suspeita é da existência da transmissão comunitária quando não se consegue mais identificar quem foi o contato de quem.

“A epidemia chegou com múltiplas transmissões simultânea no território, com múltiplos pontos de contatos pra cada caso índice, faz esperar uma expansão rápida a partir de agora do número de casos”, disse Dantas.

Ele informou que as primeiras três contraprovas enviadas ao Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará foram confirmadas, o que corrobora as análises do laboratório referência no Acre.

“Com mais uma semana de delay, são resultados que mostram a validação das nossas análises aqui, ou seja, estão sendo feitas com a técnica adequada”, comenta o especialista.

Ainda de acordo Dantas, as amostras confirmadas pelo Instituto Evandro Chagas mostram a importância de ter um laboratório local com essa capacidade.

“Sem isso a gente não teria como implantar as medidas de isolamento no tempo que seria útil. Com uma semana de delay não adiantaria nada isolar as pessoas”, concluiu o profissional.