Ex-militante do movimento rural de Xapuri é preso por atocaiar sobrinho em disputa de terras

Uma tentativa de homicídio ocorrida na zona rural de Xapuri, no último sábado, 21, foi elucidada pela Polícia Civil da cidade em menos de 24 horas da ocorrência do fato. O acusado do crime, Osvaldo Carlos de Oliveira, é popularmente conhecido na cidade como “Osvaldão”, segundo apurou a reportagem do ac24horas.

Osvaldão é dono de uma história de militância junto dos representantes históricos do movimento social rural do município de Xapuri, especialmente na década de 1980, quando os conflitos entre seringueiros e fazendeiros deixaram um rastro de violência e de mortes na região onde ficou mundialmente conhecida a história e a luta do líder sindical Chico Mendes.

De acordo com as informações levantadas pela reportagem, Osvaldão atocaiou um sobrinho dele, dono de uma propriedade vizinha à sua, no seringal Sibéria, colocação Recadinho, dentro dos limites do município. A vítima, um rapaz de 26 anos, chamado Léo, foi atingido por um tiro de espingarda nas costas, tendo conseguido, mesmo ferido, fugir e pedir a ajuda ao seu diarista que se encontrava trabalhando próximo do ocorrido.

Sendo o fato comunicado à polícia de Xapuri, o delegado Karlesso Nespoli determinou ao agente Eurico Feitosa e equipe a tomada das providências quanto à investigação. Horas depois, Osvaldão foi identificado pelos investigadores como o suspeito do crime, tendo ele, inicialmente negado, mas em seguida confessado a autoria da tentativa de homicídio contra o familiar.

Segundo o investigador Eurico Feitosa, o acusado alegou aos policiais que tinha sido ameaçado de morte pela vítima meses atrás, razão pela qual cometeu o crime. Ele entregou a arma utilizada, uma espingarda calibre 28, que já havia sido escondida no meio do mato juntamente com 8 cartuchos intactos do mesmo calibre. Os investigadores encontraram ainda em poder dele outra espingarda, de calibre 16, juntamente com 6 cartuchos intactos.

Antes de efetuar a prisão de Osvaldão, os policiais levantaram por meio de uma testemunha que tio e sobrinho realmente haviam trocado ameaças no passado, em razão de uma disputa por limites entre suas propriedades. O acusado foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e se encontra preso à disposição da justiça.