Dos 11 casos positivos, 5 se contaminaram em SP, 2 em SC, 1 no Ceará e dois no Acre

A análise é do Governo do Estado: Até a noite deste sábado (21), dos onze casos confirmados de contágio por Covid-19 registrados no Acre, cinco tiveram como origem a cidade de São Paulo.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, o grupo estava no mesmo encontro de jovens arquitetos ocorrido em uma feira de revestimentos para construção, entre os dias 10 e 13 de março último, na capital paulista.

A informação dos casos positivos é do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a do evento de negócios, dos próprios infectados.

O levantamento do DVS mostra que outros dois pacientes, ambos profissionais de Saúde, contraíram o vírus em Florianópolis (SC).

Já a advogada que pegou o vírus em Fortaleza (CE) foi a primeira a desencadear a transmissão por coronavírus em nível local. A partir da advogada, outros dois profissionais de Direito também foram contaminados em Rio Branco.