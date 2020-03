Coronavírus: Anac cria formulário online para ajudar brasileiros no exterior a retornar ao país

Brasileiros no exterior, que tenham passagem aérea comprada e não conseguem voltar ao país devido a restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus, podem a partir deste domingo (22) comunicar essa situação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pela internet.

O formulário online está disponível no site da agência (www.anac.gov.br/brasileironoexterior). A Anac diz que essas informações vão ajudar o governo brasileiro nos esforços para viabilizar o retorno desses brasileiros.

Até o momento, o governo brasileiro anunciou o retorno de brasileiros retidos no Peru, no Marrocos e em Portugal, por meio de uma ação dos ministérios do Turismo e das Relações Exteriores, em parceria com duas companhias aéreas.

Brasileiros no México

Na noite de sábado (21), a Anac divulgou orientação para que turistas brasileiros que estão no México antecipem o retorno ao Brasil.

De acordo com a assessoria do Ministério das Relações Exteriores, a situação dos voos saindo do México para o Brasil se agrava a cada dia e a rota que passa pelo Panamá, um caminho muito utilizado nessas viagens, será suspensa.