Circulação e ingresso de transporte coletivo interestadual público e privado é suspenso

Para conter o avanço de novos casos de Covid-19, ninguém entra e ninguém sai das cidades do Acre. Essa é a recomendação expedida pelo coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial do COVID-19, Alysson Bestene.

A medida foi determinada na manhã deste domingo, 22, como parte das ações emergenciais de enfrentamento, de saúde pública, decorrente da doença.

A presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), Mayara Cristine Bandeira, foi recomendada a proceder com a imediata adoção das medidas necessárias para o fechamento das rodoviárias, que operam sob sua responsabilidade.

A prefeita de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Acre (AMAC) também foi oficiada para que oriente os prefeitos dos municípios do Estado para o fechamento das rodoviárias.

O objetivo é evitar que o vírus se alastre para as cidades do interior do Acre. A medida faz parte do conjunto de ações de emergência de saúde pública decorrente da doença causada pelo Coronavírus.