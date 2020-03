Buscas por informações do Covid-19 no Acre cresceram muito no Google nos últimos dias

Cresceram substancialmente nas últimas semanas as buscas no Google por variáveis como ´Coronavírus no Acre´, ´Coronavírus Acre´ e ´Acre Coronavírus´, o que demonstra preocupação das pessoas em acessar informações sobre a situação do Estado em relação à pandemia do Covid-19.

A expressão ´Coronavírus Acre´ lidera as buscas, com 67% do total registrado entre as três variáveis entre os dias 26 de fevereiro e 20 de março.

Os temas ligados ao Coronavírus ocupam grande parte das buscas gerais no Google atualmente, segundo o Trends. O Acre registra na manhã deste domingo (22) 11 casos positivos de Coronavírus e, conforme já disse o médico Thor Dantas, a transmissão comunitária -aquela que ninguém sabe quem transmitiu para quem – poderá ser uma realidade no Estado.

“Os dados nos mostram que, embora o governo federal tenha declarado situação de transmissão comunitária, não temos até este sábado, 21, nenhuma contaminação nessa categoria, mas sim, duas transmissões locais”, explica Glória Nascimento, chefe do Divisão de Vigilância Sanitária do Acre.

Nesse contexto, obter o máximo de informações verdadeiras, de fontes confiáveis, é um instrumento importante de prevenção, além, claro, de se seguir rigorosamente as recomendações das autoridades. Ficar em casa é básico no combate ao perigoso vírus, bem como lavar bem as mãos várias vezes ao dia.

O Google Trends reúne uma grande base de dados para mostrar ao usuário quais temas estão sendo pesquisados no momento, quais foram pesquisados nos últimos dias, quais temas relacionados à sua pesquisa as outras pessoas também estão buscando e outros insights.